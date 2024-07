Mercato - PSG : La presse étrangère en rajoute une couche sur ce transfert imminent à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG toucherait visiblement au but pour son deuxième renfort de ce mercato estival. Et c’est Joao Neves qui se rapprocherait d’une arrivée à Paris, lui qui appartient actuellement à Benfica. En vacances après son Euro, le milieu de terrain portugais pourrait même ne pas repasser à Lisbonne, tant son transfert au PSG serait imminent.

Avec le départ de Kylian Mbappé, on promettait un mercato estival animé du côté du PSG. Jusqu’à présent, c’est plutôt calme puisque le club de la capitale a seulement enregistré le renfort de Matvey Safonov. Mais le marché des transferts est encore loin d’être terminé et voilà que le PSG toucherait au but pour son deuxième transfert de l’intersaison. A la recherche d’un milieu de terrain, les champions de France ont jeté leur dévolu sur Joao Neves, nouveau crack du football portugais et qui appartient à Benfica. Alors que le Portugais dispose d’une clause libératoire de 120M€, un transfert à 70M€ est finalement évoqué pour celui qui pourrait rejoindre le PSG très rapidement.

Transfert imminent pour Neves ?

Au Portugal, le futur transfert de Joao Neves fait beaucoup réagir. Et ce mardi, c’est O Jogo qui a apporté de nouvelles informations sur celui qui pourrait être la prochaine recrue du PSG. On y apprend que Neves, actuellement en vacances après l’Euro et autorisé à revenir le 26 juillet au Benfica, pourrait finalement ne pas repasser du côté de Lisbonne. En effet, le transfert du Portugais serait imminent et les négociations à un stade très avancé entre les deux clubs.

Benfica veut encore faire grimper l’addition

Du côté de Lisbonne, Benfica semblerait finalement s’être résolu à perdre Joao Neves dans les jours à venir. Il n’empêche que le club portugais voudrait désormais gratter le moindre euro du transfert de son milieu de terrain. En effet, alors qu’on parle d’une offre de 70M€ de la part du PSG, Benfica voudrait faire augmenter ce montant, tandis que Renato Sanches devrait lui bel et bien rejoindre le club lisboète, là où tout avait commencé pour lui.