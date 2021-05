Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole se fait calmer pour Neymar !

Publié le 4 mai 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que la presse espagnole ne cesse de relancer le feuilleton Neymar, Isabella Pagliari quant à elle se montre catégorique sur les intentions du numéro 10 du PSG.

Voilà plusieurs mois que l'optimisme est de rigueur dans le dossier Neymar du côté du PSG. Un accord total semble avoir été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat alors que son bail s'achève en juin 2022. Mais alors que rien n'est encore officiel, la presse espagnole en a profité pour relancer le feuilleton en assurant que le Brésilien souhaitait absolument revenir au FC Barcelone cet été. Des rumeurs qui agace Isabela Pagliari. La journaliste brésilienne proche des Auriverdes du PSG se montre très claire.

«La presse espagnole parle de n’importe quoi»