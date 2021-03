Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une petite bombe sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec la Juventus court jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait finalement être libre dès cet été. Une aubaine pour le PSG ?

Cristiano Ronaldo au PSG, faut-il vraiment y croire ? Leonardo songerait en effet très sérieusement à l’attaquant portugais dans l’optique d’un éventuel départ de Kylian Mbappé l’été prochain, d’autant que CR7 envisagerait de changer d’air après la récente élimination de la Juventus en Ligue des Champions. Et la presse espagnole a fait une nouvelle révélation de taille sur l’avenir de Ronaldo…

Cristiano Ronaldo disponible pour 0€ cet été ?

En effet, selon les informations dévoilées par AS, la Juventus envisagerait de se libérer de la dernière année du contrat de Cristiano Ronaldo qui court jusqu’en juin 2022, et pourrait ainsi le laisser partir libre en fin de saison afin d’économiser une année de salaire de l’attaquant portugais. Un nouvel élément qui pourrait donc tout relancer, et faire les affaires du PSG sur le marché des transferts.