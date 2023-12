Mercato - PSG : La première recrue de l’été 2024 déjà connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est revenu sur ses pas. Le club parisien a profité du dernier mercato estival pour rapatrier Xavi Simons, parti un an plus tôt au PSV Eindhoven, grâce à l'existence d'une clause de rachat. Aujourd'hui lié au PSG, l'international néerlandais poursuit sa progression au RB Leipzig, mais est destiné à rejoindre la capitale française dans les prochains mois.

Seulement 6M€ ont été nécessaires pour rapatrier Xavi Simons l'été dernier. Une somme dérisoire au vu de la dernière saison réalisée par l'international néerlandais. Sous le maillot du PSV Eindhoven, le polyvalent joueur avait inscrit 19 buts en Eredivisie. De quoi donner des regrets au PSG, qui a décidé d'activer sa clause de rachat avant de le prêter au RB Leipzig pour le reste de la saison. En Bundesliga, Xavi Simons poursuit sur sa lancée, enchaînant les prestations de classe. Alors logiquement, le club allemand se prépare à lui transmettre une offre pour le retenir.

Le RB Leipzig veut le conserver

« Je pense que c’est bien d’avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement, est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d’or pour notre image. Un exemple : il est toujours un sujet de conversation avec les joueurs. Les gens disent : ‘Si Xavi se sent à l’aise ici, alors les choses doivent être plutôt bonnes au RB’ (rires). Il donne un énorme coup de pouce à l’institution de Leipzig. Xavi s’identifie à nous et vit tout cela complètement. Nous apprécions simplement qu’il soit ici maintenant. Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau » a lâché Rouven Schröder, directeur sportif du RB Leipzig.

Un retour au PSG est programmé