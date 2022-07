Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier est déjà validé par la première recrue de Campos

Publié le 6 juillet 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Vitinha est déterminé à s’installer rapidement comme un élément incontournable du dispositif de Christophe Galtier. D’ailleurs, l’ancien milieu du FC Porto arrivé pour plus de 40M€ semble déjà avoir une très haute estime pour celui qui sera son entraineur au PSG, lors des prochains mois.

Il faudra compter sur lui la saison prochaine. Alors que Marco Verratti est le seul intouchable dans un énorme ménage sur le point de se déchainer au PSG, la nouvelle direction a décidé de miser sur un jeune talent portugais. Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le 10sport.com, le club de la capitale a déboursé plus de 40M€ pour arracher au FC Porto le jeune Vitinha, qui est la première recrue de l’ère Campos au PSG.

« Les premières impressions sont bonnes »

Lors d’un long entretien accordé à RMC Sport ce mercredi, Vitinha a notamment parlé du premier contact avec Christophe Galtier, qui sera désormais son nouvel entraineur. « Est-ce qu’il nous a parlé ? L’entraîneur est arrivé il y a deux jours. Il a parlé au groupe » a expliqué le nouveau milieu du PSG. « Les premières impressions sont bonnes. On a parlé de plusieurs choses, mais on n’a pas encore pu évoquer le modèle de je u ».

« Il a fait du très travail et on va faire ne sorte pour cette année ce soit encore du bon travail »