Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Paul Pogba !

Publié le 11 janvier 2022 à 19h10 par Th.B.

Alors que Paul Pogba n’aurait à ce jour pas laissé entendre qu’il prolongerait éventuellement son contrat, Manchester United aurait pris la décision de mettre un terme au processus de prolongation. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du recrutement de Pogba.

Les semaines passent et l’avenir de Paul Pogba semble ne pas vraiment s’écrire du côté de Manchester United. Pour rappel, le contrat du champion du monde prendra fin à l’issue de la saison et aucune prolongation de contrat n’a pour le moment été signée entre les deux parties, bien au contraire. Une situation qui ne semble pas avoir échappé à Leonardo et à la direction sportive du PSG. The Independent confiait en août dernier que le PSG était prêt à offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ à Pogba si ce dernier acceptait de troquer la tunique de Manchester United pour celle du PSG. Néanmoins, Sky Sports révélait lundi qu’une décision finale ne serait prise qu’à la toute fin de la saison.

Manchester United aurait lâché l’affaire pour Pogba !