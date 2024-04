Mercato - PSG : La mèche est vendue pour cette star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de capitaine et un contrat qui court jusqu’en 2028, Marquinhos ne serait pas forcément assuré de continuer l’aventure à long terme avec le PSG. Mais de son côté, Danilo Pereira prend position en faveur du défenseur brésilien et souligne son statut de joueur indispensable au club de la capitale.

Samedi dernier, au micro de Canal + , Marquinhos faisait une annonce claire sur son avenir au PSG : « J’ai encore 29 ans, mon avenir est toujours ici au PSG. Je pense à ces couleurs, ce maillot et cette maison ici (…) Finir ma carrière ici ? Oui, ce serait pas mal, après on sait comment est le football, ça va très vite. J’espère surtout rester dans le projet du club, du coach et du président », confiait le capitaine du PSG.

Un avenir incertain ?

Pourtant, comme l’a souligné L’EQUIPE , Luis Enrique pourrait potentiellement en décider autrement pour Marquinhos, puisque l’entraîneur espagnol a déjà prouvé qu’il n’hésitait pas à se séparer de certains majeurs pour composer la meilleure équipe possible au PSG, comme ce fut le cas l’été dernier avec les départs de Neymar et Verratti.

« Marquinhos est important pour nous »