Mercato - PSG : La marge de manœuvre grandit pour Zidane…

Alors que l’hypothèse d’un départ de Christophe Galtier en fin de saison est forcément ouverte depuis l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le nom de Zinedine Zidane revient fatalement pour occuper le banc de touche la saison prochaine. Et cette fois, la marge de manœuvre du PSG sur ce dossier pourrait être toute autre… Explication.

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, un résultat aussi mauvais que la manière avec laquelle il a été obtenu, la position de Christophe Galtier s’est fatalement retrouvée fragilisée sur le banc de touche du Parc. Des noms d’entraîneur commencent à circuler, comme celui de Thomas Tuchel. Mais aussi, et surtout, celui de Zinedine Zidane.

Riolo catégorique sur l’avenir du duo Campos-Galtier

Sur les ondes de RMC , Daniel Riolo s’est lui montré catégorique quant à l’avenir de Christophe Galtier, ainsi que du conseiller sportif Luis Campos : « La seule question (de la fin de saison) est de savoir quand ils vont annoncer le départ de Campos-Galtier et connaitre les joueurs qui restent ». La piste Zidane pourrait-elle donc cette fois être réellement d’actualité, alors que jusqu’à maintenant, l’entraîneur tricolore n’a jamais ouvert la porte au club de la capitale, malgré de nombreuses approches des propriétaires qataris, et ce à diverses époques ?

Depuis que le poste de sélectionneur s’est refermé…

S’il est trop tôt pour répondre précisément à la question, on peut cependant d’ores et déjà tirer un constat très clair : la marge du manœuvre du club de la capitale pour convaincre Zidane est désormais plus grande. Elle n’a d’ailleurs probablement jamais été aussi grande qu’actuellement. Il y a une simple raison à cela : alors qu’il visait le poste de sélectionneur de l’équipe de France, l’ancien coach du Real a vu cette option se refermer avec la prolongation de Deschamps. Il se retrouve donc confronter à la nécessité de retrouver un banc de touche l’été prochain pour ne pas rester trop longtemps éloigné de l’action. Et comme il est très froid à l’idée d’entraîner en Premier League, que la Juve n’est pas en état de lui offrir un vrai challenge sportif et qu’un nouveau retour sur le banc du Real Madrid paraît peu probable, Zidane pourrait ne pas avoir beaucoup d’autres choix que de prendre les commandes du PSG. Les chances parisiennes pourraient donc s’en trouver largement augmentées…