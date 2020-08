Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Ligue des Champions va décider de l'avenir de Neymar !

Publié le 17 août 2020 à 10h15 par A.M.

De nouveau cité dans le viseur du FC Barcelone, Neymar pourrait toutefois décider de rester au PSG, surtout en cas de victoire en Ligue des Champions.

En pleine crise, le FC Barcelone se prend à rêver de Neymar. Humilié par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8), le Barça est effectivement en perdition et pourrait connaitre une révolution cet été. Quique Setién va quitter son poste tandis que plusieurs joueurs pourraient également partir, à l'image de Lionel Messi. Mais afin d'éviter une telle catastrophe, Josep Maria Bartomeu ne pense qu'à une seule solution, à savoir rapatrier Neymar. Le président catalan estime que ce serait le coup parfait afin de donner une nouvelle dynamique à son club et serait prêt à offrir entre 50 et 60M€ plus Antoine Griezmann au PSG.

Une victoire en C1 pourrait sceller l'avenir de Neymar