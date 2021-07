Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La joie d’Al-Khelaïfi après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma !

Publié le 14 juillet 2021 à 20h10 par T.M.

Ce mercredi, le PSG a donc officialisé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

Elu meilleur joueur du dernier Euro, sacré avec l’Italie et considéré comme le futur meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma est désormais un joueur du PSG. Leonardo continue ainsi de frapper fort et quel coup a été réalisé avec le portier italien. En effet, à 22 ans, Donnarumma débarque librement, lui qui arrivait au terme de son contrat avec le Milan AC. Le PSG assure donc l’avenir dans les buts et forcément, au sein du club de la capitale, on ne cache pas sa joie d’avoir réalisé un tel coup.

« Nous sommes heureux d'accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain »