Mercato – PSG : La guerre est déclarée pour le remplaçant de Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG est désormais fixé concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du club a annoncé à Nasser al-Khelaïfi de quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat, en juin prochain. Le futur de son attaquant n'intéresse plus le PSG qui va devoir s'atteler à lui trouver un remplaçant.

En l'espace d'une année, le PSG aura perdu de nombreuses stars. Durant l'été 2023, Marco Verratti, Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar Junior sont partis du club, alors que chacun d'entre eux était des titulaires indiscutables. Cet été, c'est une autre superstar qui va quitter le PSG puisque Kylian Mbappé va partir vers d'autres horizons. Le PSG a plusieurs pistes pour le remplacer, mais la concurrence va être féroce.

Sesko, c'est 50M€

L'avant-centre du RB Leipzig, Benjamin Sesko, réalisé un très bon début de saison avec son nouveau club. Arrivé cet été en Allemagne en provenance du RB Salzbourg, sa taille (1m95), ses qualités athlétiques et donc son début de parcours rappellent Erling Haaland. Auteur de 14 buts cette saison, Benjamin Sesko pourrait être la bonne pioche du prochain mercato puisque dans son contrat est inclue une clause libératoire de 50M€.

Le PSG n'est pas seul sur le dossier