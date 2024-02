Mbappé claque la porte du PSG, une grande nouvelle est annoncée

Jean de Teyssière

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le monde du football : Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Il est rare qu'un joueur de ce calibre quitte un club sans aucune indemnité de transfert, c'est ce qui rend ce feuilleton aussi inédit. Au sein du PSG, une figure importante aurait pu être ébranlée par ce départ, mais Luis Campos devrait finalement rester.

Tout le monde est au courant de la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG et tout le monde le voit devenir, enfin, un joueur du Real Madrid. Pour l'instant, rien n'est officiel même si le Real Madrid doit être en train d'intensifier ses négociations avec l'entourage du meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Luis Campos, victime du départ de Mbappé ?

En 2022, l'une des raisons du choix de Mbappé de rester au PSG, malgré l'insistance du Real Madrid, fut l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif, à la place de Leonardo. La famille de l'attaquant français et le technicien portugais entretiennent une excellente relation et selon L'Équipe , ce départ libre de Kylian Mbappé pourrait coûter la place de Luis Campos. Ce samedi, Foot Mercato révélait même que Luis Campos pourrait suivre Kylian Mbappé au Real Madrid et occuper le poste de directeur sportif. Pour rappel, en 2022, avant qu'il signe au PSG, le Real Madrid était proche de le convaincre de les rejoindre...

Campos va rester au PSG