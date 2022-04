Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse réponse du Real Madrid au Qatar pour Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 21h15 par D.M.

Malgré les récentes rumeurs sur une possible prolongation de Kylian Mbappé, le Real Madrid se montrerait toujours aussi confiant, estimant avoir fait le nécessaire dans ce dossier.

« Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres ». Interrogé dimanche dernier sur son avenir, Kylian Mbappé réfléchit toujours sur la suite de sa carrière. Un départ au Real Madrid semblait être sa priorité, mais les changements attendus au PSG pourraient faire pencher la balance. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé souhaite entendre ses dirigeants sur la suite du projet avant de se décider. Certains observateurs vont plus loin en annonçant la prolongation du joueur. « Que va faire Mbappé ? Moi je le sais. Je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester » a lancé Daniel Riolo.

Face à l'offensive du PSG, le Real Madrid se montre serein