Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Le Graët sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 0h15 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG a réussi l'incroyable exploit de recruter Lionel Messi. Alors que La Pulga défend désormais les couleurs parisiennes, Noël Le Graët a tenu à féliciter Nasser Al-Khelaïfi.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG ce mardi soir. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi soir, Noël Le Graët s'est totalement enflammé pour la signature de La Pulga à Paris. Le président de la FFF a fait part de son immense plaisir de voir Lionel Messi fouler les pelouses de Ligue 1 et a dévoilé sa conversation avec Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, lorsqu'il lui a téléphoné pour le féliciter.

«C'est quand même le meilleur joueur du monde qui vient en France»