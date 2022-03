Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande révélation de Pogba sur le dossier Ronaldo !

Publié le 14 mars 2022 à 1h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme malheureux à Manchester United, Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé samedi lors de la réception de Tottenham. De quoi permettre à Paul Pogba de souligner le bonheur du Portugais chez les Red Devils alors que la presse anglaise évoque un intérêt du PSG.

Une saison et puis s’en va ? Le mois d’août 2021 a marqué le grand retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Cependant, Ronaldo traînerait son spleen chez les Red Devils ces dernières semaines d’après The Sun et The Daily Mirror . Un intérêt du PSG a d’ailleurs été souligné par les deux médias britanniques dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. Cependant, d’après Paul Pogba, Cristiano Ronaldo serait heureux à Manchester United.

« Nous sommes vraiment heureux qu'il marque des buts, qu'il soit heureux »