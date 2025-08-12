Mercato - PSG : La folie à 148M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Le club de la capitale vient d’officialiser le transfert d’Illia Zabarnyi, mais les dirigeants parisiens ne devraient pas s’arrêter là. Les Rouge-et-Bleu garderaient un œil attentif sur la situation de Rodrygo. Mais une autre équipe serait en train de monter une folle opération pour le joueur du Real Madrid.

Le PSG est en train de s’enflammer sur le mercato. Seulement quelques jours après Lucas Chevalier, le club de la capitale a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne compteraient pas s’arrêter là. Avec les rumeurs annonçant un départ de Bradley Barcola, l’arrivée d’un nouvel attaquant ne serait pas à exclure chez les champions d’Europe.

Le PSG reste attentif pour Rodrygo Et dans cette optique, le PSG envisagerait l’idée de piocher directement au Real Madrid. Rodrygo ne se sentirait plus à sa place chez les Merengue. Un transfert ne serait donc pas à écarter pour l’international auriverde, à un an de la Coupe du monde 2026. Mais le PSG aurait de la concurrence pour l’attaquant de 24 ans.