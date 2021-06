Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du verdict enfin fixée pour Moise Kean ?

Publié le 9 juin 2021 à 20h15 par A.D.

Prêté cette saison au PSG, Moise Kean a fait forte impression. A tel point que Leonardo souhaite le conserver pour la saison prochaine. Orphelin de Carlo Ancelotti, de retour au Real Madrid, Everton attendrait de nommer son nouvel entraineur avant de prendre une décision finale concernant le buteur italien.

Pour pallier le départ d'Edinson Cavani, Leonardo a recruté Moise Kean l'été dernier. Prêté sans option d'achat par Everton, l'international italien est supposé faire son retour chez les Toffees cet été, mais le directeur sportif du PSG souhaite conserver Moise Kean et boucler un nouveau prêt d'une saison. De son côté, la pépite de 21 ans veut également rester dans le club de la capitale, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Moise Kean et le PSG vont devoir faire preuve de patience avant de connaitre le choix final d'Everton.

L'avenir de Moise Kean dicté par le nouvel entraineur d'Everton ?