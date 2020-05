Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Kylian Mbappé se précise…

Publié le 26 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Bien que Kylian Mbappé soit sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, son avenir ne s’inscrirait pas vraiment avec le club de la capitale.

En 2017, le PSG frappait très fort avec les recrutements de Neymar et de Kylian Mbappé. Si certains s’étaient interrogés devant les 180M€ dépensés pour attirer le Français, aujourd’hui cette somme semble pleinement justifiée. En effet, à 21 ans, l’attaquant fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Mbappé fait ainsi le bonheur du PSG, mais cette belle histoire pourrait rapidement prendre fin. En effet, le champion du monde est quelqu’un de très courtisé, en particulier par le Real Madrid. Les Merengue suivent le Parisien depuis son plus âge et le rêve est donc de le voir un jour sous le maillot merengue. Un rêve qui pourrait devenir réalité prochainement.

Un départ en 2021 ou en 2022 au plus tard ?