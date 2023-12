Mercato - PSG : La concurrence battue, une recrue à 20M€ arrive à Paris !

Thibault Morlain

Alors que les doutes planent encore sur le retour de Presnel Kimpembe à la compétition, le PSG s'est mis en quête d'un nouveau défenseur central pour le mercato hivernal. En janvier, un renfort défensif est donc attendu à Paris et il devrait venir du Brésil. En effet, le nom de Lucas Beraldo est associé au PSG. Le transfert du joueur de Sao Paulo serait d'ailleurs plus que jamais imminent...

La première recrue hivernale du PSG serait-elle déjà identifiée ? Si Luis Enrique a de nombreux joueurs à sa disposition, ça manque un peu de profondeur à certains postes. C'est notamment le cas en défense centrale où Presnel Kimpembe n'est toujours pas revenu de blessure. Par conséquent, le PSG se serait mis en tête de recruter un défenseur central et c'est ainsi que Lucas Beraldo pourrait débarquer. Aujourd'hui à Sao Paulo, le Brésilien de 20 ans est annoncé avec insistance à Paris.

« Un accord est imminent pour 20M€, sans bonus »

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano s'est confié sur ce transfert de Lucas Beraldo au PSG. Et pour le journaliste italien, cela ne serait désormais plus qu'une question de détails : « Le PSG a un accord avec le joueur et de ce que j'ai entendu la nuit dernière, ils sont en train de boucler l'opération. Un accord est imminent pour 20M€, sans bonus. C'est le plan, l'accord est vraiment proche, Beraldo est en passe de rejoindre le PSG, il faut juste attendre les derniers détails ».

« Seulement le PSG est arrivé avec une offre formelle et officielle »