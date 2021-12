Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La catastrophe aurait pu être évitée pour le Barça avec Messi !

Publié le 19 décembre 2021 à 10h15 par D.M.

Candidat à la dernière élection présidentielle au FC Barcelone, Victor Font est revenu sur le départ de Lionel Messi et a confirmé que le club avait les moyens de le conserver.

Elu en mars dernier à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta avait tout de suite eu une pensée pour Lionel Messi, en fin de contrat : « Le meilleur joueur du monde et de l'histoire du football est venu voter cela prouve, selon moi, ce que nous avons dit durant la campagne. A savoir que Messi aime le Barça, que le meilleur joueur du monde aime le Barça. C'est très significatif. Je vais l'encourager à continuer au FC Barcelone ». Mais le dirigeant n’a pas réussi à conserver la star argentine en raison des difficultés économiques de l’équipe. Finalement, Lionel Messi a pris la direction du PSG durant le mois d’août.

« Son départ aurait pu être évité »