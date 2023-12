Mercato - PSG : Kylian Mbappé va faire craquer tout le monde !

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le sujet du moment, puisqu’avec sa fin de contrat qui approche il peut officiellement s’engager avec un autre club à partir du 1er janvier. Et cela semble être l’objectif du Real Madrid, qui aimerait avoir une réponse rapide de la part de la star française pour éviter la même catastrophe qu’en 2022, lorsque celui-ci décida finalement de prolonger avec le Paris Saint-Germain.

L’année 2024 va être riche en rebondissements pour Kylian Mbappé, avec notamment les phases finales de Ligue des Champions, l’Euro ou même une possible participation aux Jeux Olympiques. Mais avant tout ça, la star du PSG devra décider son avenir, puisque dans seulement quelques mois il pourrait être libre.

Le PSG optimiste, mais...

Evidemment, l’objectif du PSG est de le convaincre une nouvelle fois de prolonger son contrat. Les querelles de l’été dernier semblent être oubliées et selon L’Equipe il y aurait un certain optimisme au sein du club parisien, avec d’ailleurs une relation qui se serait réchauffée entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé. Attention toutefois au Real Madrid, qui espère enfin pouvoir s’attacher les services d’un joueur qui lui échappe depuis bien trop longtemps.

Le Real Madrid veut une réponse rapide

D’après les informations de AS , les Madrilènes aimeraient une réponse assez rapide de la part de Kylian Mbappé, si possible avant la mi-janvier. Cela semble être une façon de se préserver d’un nouvel échec, réglant donc ce dossier important bien en amont pour pouvoir donc commencer à planifier la saison prochaine avec ou sans le Français. Ce dernier ne semble pourtant pas vouloir se presser !

Mbappé freine les choses

Le quotidien espagnol explique en effet que Mbappé comme son entourage aimeraient se donner le plus de temps possible avant de prendre une décision. En 2022 par exemple, il ne s’était décidé que vers la fin du printemps, ce qui n’avait en rien arrangé les plans du Real Madrid. Mais cela n’aide pas non plus le PSG, qui de son côté aimerait également régler rapidement cet épineux dossier.