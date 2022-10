Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé signe un contrat légendaire, Emmanuel Macron jubile

Publié le 25 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG lui aurait offert le plus gros contrat de l’histoire du sport avec à la clé 630M€ sur trois ans. Une somme qui pourrait également rapporter gros à l’État français.

Le PSG a failli perdre Kylian Mbappé sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Et pour cause, l'attaquant français voyait son contrat prendre fin avec le club de la capitale le 30 juin dernier et le Real Madrid faisait le forcing pour le récupérer libre. Néanmoins, le PSG a réussi à inverser la tendance et le 25 mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi se présentait fièrement au Parc des Princes accompagnés de Kylian Mbappé et d'un maillot floqué 2025. Mais pour convaincre son attaquant, le Qatar a sorti le grand jeu.

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar s'inspire du Barça pour éviter une catastrophe avec Mbappé https://t.co/iAj6I38Af0 pic.twitter.com/5eAhe6cDvI — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Mbappé devient le sportif le mieux de l'histoire

En effet, selon les informations du Parisien, le PSG a tout simplement offert à Kylian Mbappé le plus gros contrat de l'histoire du sport. Au total, sur trois ans, l'attaquant parisien pourrait toucher 630M€ bruts. Ce montant se compose de trois volets différents. Il y a tout d'abord le salaire, estimé à 72M€ bruts annuels. Ensuite, deux primes colossales ont été offertes à Kylian Mbappé. La première est assez classique puisqu'il s'agit d'une prime à la signature d'un montant total de 180M€ qui sera versée en trois fois. Comme révélé par le10sport.com, le premier versement, de 60M€, n'a d'ailleurs pas été effectué. Enfin, troisième et dernier volet de son contrat faramineux, une prime de fidélité. Au total, elle estimée à 240M€ et sera versée là aussi en trois fois, à chaque fin de mercato estival si l'attaquant du PSG décide de rester.

C'est le jackpot pour l'Etat français

Un montant colossal attend donc Kylian Mbappé... mais également l'Etat français. En effet, au total, ce sont 170M€ qui vont entrer dans les caisses de l'Etat. 80M€ par le biais des cotisations qui iront directement aux organismes sociaux, tels que Pôle Emploi et la Sécurité sociale. Et 90M€ pour le fisc grâce à l'impôt sur le revenu prélevé sur le salaire de Kylian Mbappé. Emmanuel Macron doit se réjouir d'être intervenu pour convaincre l'attaquant de rester au PSG.