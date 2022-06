Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Mbappé répond à Al-Khelaïfi sur son rôle XXL à Paris

Publié le 24 juin 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vu son nom être associé à de nombreuses rumeurs. Certaines sources expliquaient que l’international français aurait un impact en interne, sur le recrutement notamment. Loin de ces bruits de couloir, Nasser Al-Khelaïfi a encensé Mbappé, qui lui a répondu.

Alors que tout le monde voyait déjà Kylian Mbappé signer au Real Madrid, le PSG a créé l’exploit de le conserver. Vu la situation il y an, le club de la capitale peut se féliciter d’avoir conservé son meilleur buteur. Toutefois, quand Kylian Mbappé a prolongé son contrat, les rumeurs se sont multipliées. Certaines expliquaient que l’international français allait avoir un rôle en interne, notamment dans le recrutement du PSG. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, dans un entretien accordé au Parisien , a rappelé à Kylian Mbappé qu'il était la figure centrale du projet : « Ce qu’incarne Kylian Mbappé, je veux que ce soit ce qu’incarne le Paris Saint-Germain ». Un message auquel Kylian Mbappé n'a pas manqué de répondre.

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Kylian Mbappé annonce deux objectifs XXL https://t.co/UYxc0S2vDQ pic.twitter.com/eFYD5YbP8V — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

«Il y aura un PSG avant moi et après moi»