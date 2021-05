Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, Mohamed Salah… Cet ancien a tranché entre les deux !

Publié le 16 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG songerait sérieusement à faire venir Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, un ancien joueur du club de la capitale affiche sa préférence entre les deux stars.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore donné son verdict en vue du prochain mercato estival alors que deux choix s’offrent à lui : prolonger dans la capitale, ou bien opter pour un transfert vers le Real Madrid à un an de la fin de son contrat. En attendant, Leonardo préfère assurer ses arrières et semble avoir fait de Mohamed Salah (28 ans, Liverpool) sa grande priorité pour renforcer l’attaque du PSG en cas de départ de Mbappé. Eric Rabesandratana, l’ancien défenseur central du PSG, a évoqué ce dossier sur les ondes de Radio France Bleu et affiche sa préférence entre les deux stars.

« Salah ? Ce serait bien, même si on préfèrerait garder Mbappé »