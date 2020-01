Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé laisse une porte ouverte au Real Madrid…

Publié le 15 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En décidant de laisser sa prolongation de contrat avec le PSG , Kylian Mbappé laisse indirectement la porte ouverte au Real Madrid pour l’été prochain.

Ces dernières semaines, Leonardo s’est activé pour boucler des prolongations de contrat importantes au PSG et a réussi à boucler celles de Marco Verratti et Marquinhos, deux icônes du projet QSI. Mais le directeur sportif parisien ne compte pas s’arrêter la, et après avoir réglé ces deux dossiers, il ferait de Kylian Mbappé sa grande priorité. Mais le PSG se heurterait à un problème…

Mbappé pas pressé de prolonger au PSG