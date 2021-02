Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé avec deux grandes stars la saison prochaine ?

Publié le 11 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir incertain au PSG, Kylian Mbappé aurait, selon Rivaldo, toutes les raisons de rester dans la capitale avec Neymar… et peut-être Lionel Messi ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra bientôt faire un choix décisif pour son avenir : prolonger dans la capitale, ou bien envisager un transfert l’été prochain pour rapporter un peu de liquidités à sa direction. À en croire les dernières tendances, et contrairement à son compère Neymar dont la prolongation semble imminente, Mbappé pourrait quitter le PSG en fin de saison. Mais Rivaldo estime qu’il aurait de bonnes raisons de rester au Parc des Princes…

« Je ne serais pas surpris que Mbappé reste plus longtemps »