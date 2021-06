Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 8 juin 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, l’international français n’aurait pas l’intention de débuter la moindre négociation avant la fin de l’Euro.

C’est l’un des dossiers les plus brulants depuis un an du côté du Paris Saint-Germain. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail dans la capitale française. En conséquence, le PSG se retrouve dos au mur et pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été s’il ne prolonge pas rapidement, faute de quoi il s’exposerait au risque d’un départ libre un an plus tard. Seulement voilà, tout indique que les choses risquent de trainer encore un moment dans ce feuilleton…

Kylian Mbappé conditionne son avenir à la compétitivité du PSG