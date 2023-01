Mercato - PSG : Klopp se lâche, grande nouvelle pour Campos avec ces stars du Mondial

Amadou Diawara

Le PSG et Liverpool seraient à la lutte pour boucler les transferts d'Enzo Fernandez et de Jude Bellingham. Présent en conférence de presse ce lundi, Jürgen Klopp a tenu à mettre les choses au clair sur son recrutement. En effet, le coach des Reds a affirmé qu'il ne comptait pas dépenser des sommes folles après avoir officialisé la signature de Cody Gakpo.

Lors de la dernière Coupe du Monde, Enzo Fernandez et Jude Bellingham ont fait très forte impression. En effet, les deux hommes ont réalisé de très bonnes performances avec l'Argentine et l'Angleterre. Ce qui n'a pas échappé aux plus grosses cylindrées européennes, dont le PSG.

🗣 Jurgen Klopp: “We cannot play Monopoly… we will not start just splashing the cash.”It is not true #LFC have bid for either Enzo Fernandez or Moises Caicedo. 🎥 via @SkySportsNews pic.twitter.com/CzruT5kKGm — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 2, 2023

«On ne peut pas jouer comme au Monopoly»

Désireux de renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, Luis Campos aurait été alerté par les prestations d'Enzo Fernandez (21 ans, Benfica) et de Jude Bellingham (19 ans, Borussia Dortmund) au Qatar. Toutefois, le conseiller football du PSG serait opposé à un adversaire de taille sur ces deux dossiers : Liverpool. En effet, Jürgen Klopp serait également tombé sous le charme des deux cracks. Mais alors qu'Enzo Fernandez et Jude Bellingham coutent très chers - l'Argentin dispose d'une clause libératoire à 120M€ et l'Anglais serait évalué à 140M€ par son club d'après AS - le technicien des Reds a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas faire de folies sur le mercato, sachant qu'il vient de boucler le transfert de Cody Gakpo (23 ans) pour environ 42M€.

«On ne peut pas juste dépenser»