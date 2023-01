Mercato - PSG : Accord imminent pour ce transfert à 130M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Élu meilleur jeune joueur de la dernière Coupe du monde, Enzo Fernandez est convoité par l’Europe entière après ses prestations au Qatar. Le PSG est notamment tombé sous le charme, mais Luis Campos se retrouve largement distancé par Chelsea, sur le point de trouver un accord avec Benfica pour le transfert de l’international argentin.

Enzo Fernandez a donné un coup d’accélérateur à sa carrière grâce à la Coupe du monde. Elu meilleur jeune joueur de la compétition, le milieu argentin de 21 ans a tapé dans l’œil de nombreux cadors européens, dont le PSG. Luis Campos aurait approché Benfica pour se renseigner sur la situation du compatriote de Lionel Messi, au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus ou encore Chelsea. Et les Blues n’ont pas été effrayés par les exigences portugaises.

Benfica a fixé ses conditions

Refusant de céder Enzo Fernandez dès cet hiver, Benfica a renvoyé tous ses prétendants à la clause libératoire présente dans son bail estimée à 120M€. De quoi refroidir le PSG et bon nombre de clubs, à l’exception de Chelsea, actuellement en négociation.

Mercato - PSG : Un transfert à 120M€ va échapper à Luis Campos https://t.co/5Dzn5NbjiU pic.twitter.com/EPNlFv6Tgx — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

L’accord est proche pour le transfert d’Enzo Fernandez

Désireux de doubler les autres clubs intéressés, Chelsea est prêt à débourser une indemnité de transfert à trois chiffres pour Enzo Fernandez, sans pour autant lever en une fois la clause libératoire du crack argentin. Ainsi, les discussions sont en cours entre les deux clubs, et d’après le journaliste Rudy Galetti, le dénouement est proche. Chelsea et Benfica seraient tout proches d’un accord pour le transfert d'Enzo Fernandez dans le cadre d’une opération estimée à 130M€, soit 10M€ de plus que le montant de la clause. Un moyen pour Chelsea de payer en plusieurs versements tandis que River Plate récupérera une partie de la somme. De son côté, Enzo Fernandez est prêt à faire le grand saut, lui qui pourrait percevoir 8M€ par saison du côté de Stamford Bridge.