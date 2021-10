Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp prêt à mettre des bâtons dans les roues de Leonardo pour Salah ?

Publié le 19 octobre 2021 à 22h15 par D.M.

Liverpool aimerait prolonger le contrat de Mohamed Salah afin notamment de repousser la concurrence. Le bail de l'Egyptien expire en juin 2023.

La succession de Kylian Mbappé pourrait bientôt devenir la grande priorité des dirigeants parisiens. Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, l’international français n’a pas caché ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival et pourrait prendre la décision de rejoindre gratuitement le Real Madrid en 2022 Pour le remplacer, le club de la capitale veut miser sur Erling Haaland comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité dès le mois d’août. Mais comme l’explique la presse espagnole, la tâche s’annonce ardue pour le PSG.

Liverpool veut prolonger le contrat de Salah