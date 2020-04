Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho lâche un message énigmatique sur l'avenir de N'Golo Kanté !

Publié le 10 avril 2020 à 18h45 par B.C.

Recruté par Chelsea en 2016, N'Golo Kanté pourrait être vendu par le club londonien au cours du prochain mercato, et cela a attiré l'attention de Juninho, directeur sportif de l'OL.

Le PSG n'a visiblement pas oublié N'Golo Kanté. Annoncé depuis plusieurs années sur la short-list du club de la capitale, l'international français serait toujours dans le collimateur de Leonardo d'après les informations de 90min. Le média sportif annonce en effet que le PSG aurait l'intention de formuler une « offre sérieuse » à Chelsea pour le milieu de terrain de 29 ans, au même titre que le Real Madrid. Et il y aurait une vraie ouverture dans ce dossier puisque les Blues seraient disposés à lâcher leur champion du monde en cas d'offre « acceptable », et cela a bizarrement fait réagir Juninho.

Quand Juninho commente l'avenir de N'Golo Kanté

Sur Twitter , les révélations de 90min ont largement été relayées par les médias, et cela a notamment fait réagir Juninho. Le directeur sportif de l'OL a publié en réponse à un article concernant N'Golo Kanté deux émoticônes, affichant un index levé vers le ciel et deux mains qui applaudissent, laissant entendre qu'il le récupérerait volontiers au cours du mercato si cela été possible. Simple clin d’œil ou réel intérêt ? Chacun aura son idée sur la question, mais cette sortie aura en tout cas eu le mérite de faire réagir les supporters lyonnais.

— Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020