Mercato - PSG : Le Bayern Munich vend la mèche pour l’avenir de Lewandowski !

Publié le 14 mai 2022 à 20h10 par La rédaction

Alors que Robert Lewandowski a confié ses envies d’ailleurs après le dernier match de Bundesliga, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich, est sorti du silence sur ce dossier chaud.

Robert Lewandowski a t-il joué son dernier match avec le Bayern Munich ce samedi contre Wolfsburg ? Après le nul concédé par le champion d’Allemagne, l’international polonais a déclaré son envie d’aller voir ailleurs. « Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est possible. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club », a lâché Lewandowski dans des propos relayés par SPORT1 . Une bonne nouvelle pour le PSG ?

«Ce serait une perte, mais il a un contrat jusqu'en 2023»