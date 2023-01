Mercato - PSG : Jackpot pour la nouvelle recrue, voilà son salaire

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’Inter Milan en juin prochain, Milan Skriniar a d’ores et déjà acté son arrivée dans les rangs du PSG, au plus tard pour l’été prochain. Et en attendant de savoir si le transfert sera conclu avant la fermeture du mercato de janvier, Skriniar s’apprête à toucher le jackpot avec son futur contrat au PSG.

« J’ai signé un pré-contrat avec le PSG. Mais j’attends désormais de voir les deux clubs se mettre d’accord pour un transfert cet hiver. Oui, c’est bien vrai mais je ne peux pas donner plus de détails à l’heure actuelle », indiquait dimanche Milan Skriniar au média slovaque futbolsfz , confirmant donc son futur départ au PSG.

Un dernier doute sur le feuilleton

Dernier doute à éclaircir sur ce dossier Skriniar au PSG : la date de son arrivée dans la capitale. Elle se fera au plus tard l’été prochain lorsqu’il arrivera au terme de son contrat avec l’Inter Milan, mais le PSG tente de négocier un transfert dès cet hiver, qui pourrait avoisiner les 20M€.

Skriniar va toucher une grosse somme

Lundi, le média italien Il Giorno a dévoilé les chiffres du futur contrat de Milan Skriniar au PSG : un salaire annuel de 9M€ + 2M€ de bonus, une prime à la signature de 16M€ et 4M€ pour son agent. Rien que ça…