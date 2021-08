Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 28 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble se rapprocher de jour en jour du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait toucher un gros salaire en Espagne s’il venait à concrétiser son départ du PSG.

Kylian Mbappé au Real Madrid, ça se précise ? Après une première offre de 160M€ refusée par le PSG, le club merengue est revenu à la charge avec une proposition légèrement supérieure, à 170M€ + 10M€. Les négociations seraient donc reparties de plus belles entre les différents camps, et Mbappé semble bien parti pour quitter le PSG avant la fin du mercato estival. Et il semble avoir déjà bien négocié ses futures conditions au Real Madrid…

35M€ par an au Real ?

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira vendredi, Kylian Mbappé pourrait effectivement toucher un salaire annuel de 35M€ au Real Madrid, bien plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement au PSG et qui avoisinerait les 18M€ par an. Mbappé toucherait donc le jackpot s’il débarque en Espagne.