Mercato - PSG : Interpellée, cette piste à 150M€ sort du silence sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de l'Angleterre face au Sénégal ce dimanche (3-0), Jude Bellingham et Jordan Henderson ont été interpellés par un fan anglais. La pépite du Borussia Dortmund a notamment été questionnée sur une arrivée au Real Madrid. Mais le joueur a esquivé le sujet, alors que d'autres formations comme le PSG surveilleraient sa situation.

Agé seulement de 19 ans, Jude Bellingham va être l'un des acteurs du prochain mercato estival. Lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2025, l'international anglais a de grandes chances de changer d'air, après son début de saison majuscule et son Mondial prometteur.

Bellingham courtisé par le PSG

Actuellement au Qatar, Jude Bellingham susciterait l'intérêt de nombreuses équipes comme Manchester United, le Real Madrid ou encore le PSG. Proche des drigeants qataris, Antero Henrique aurait directement téléphoné au joueur pour le convaincre de rejoindre Paris selon les informations de Média Foot.

Hendo tells a Real Madrid fan straight up that he’s not having Bellingham going to Madrid 🤣🤣 pic.twitter.com/SMtWFCREuI — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) December 5, 2022

« On verra, on verra »