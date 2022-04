Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable rebondissement à prévoir pour Kylian Mbappé ?

Publié le 21 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Longtemps promis à un départ libre au Real Madrid à l’issue de son contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait finalement envisager une prolongation de dernière minute et continue d’hésiter à ce sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! L’attaquant français, qui était déterminé à claquer la porte du Parc des Princes l’été dernier pour rallier le Real Madrid, semblait bien parti pour partir libre à l’issue de la saison au terme de son contrat. Finalement, comme le10sport.com vous l’a révélé, Mbappé et son entourage se montrent de plus en plus séduits par la perspective d’une prolongation à court terme avec le PSG, et cette tendance se confirme.

« Il prend son temps, il regarde… »