Mercato - PSG : Ils promettent l’enfer pour un transfert !

Le PSG n’a pas oublié Victor Osimhen et ce, malgré son cuisant échec à la dernière intersaison lorsqu’il était question d’un éventuel départ du meilleur buteur de Serie A de la saison dernière. Disposant d’une clause libératoire de 128M€, Osimhen pourrait à l’avenir snober le PSG pour… Chelsea et voici pourquoi.

Victor Osimhen a été l’un des artisans phares de la quête du Scudetto du Napoli la saison passée, le premier titre de champion d’Italie des Napolitains depuis 1990. L’avant-centre nigérian soufflera sa 25ème bougie le 29 décembre prochain et a déjà reçu un cadeau d’anniversaire en avance : une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2026 annoncée le 23 décembre dernier, à quelques heures du réveillon de Noël.

Le PSG s’est planté pour Osimhen

Dans le contrat en question, une clause libératoire effective à chaque mercato estival a été convenue entre les différentes parties et incluse dans le bail final. The Athletic fait état d’un montant de 128M€. Une belle somme donc que le PSG devra accepter de verser pour l’ancien buteur du LOSC, parti au Napoli en 2020. Car en effet, le10sport.com vous a révélé le 9 octobre dernier qu’en plus de Marcus Thuram et Bernardo Silva, le Paris Saint-Germain s’était raté à la dernière intersaison dans le dossier Osimhen.

L’agent d’Osimhen va compliquer la vie au PSG

Pour le Corriere dello Sport, l’agent de Victor Osimhen a annoncé la couleur au PSG : de nouvelles discussions devraient avoir lieu l’été prochain entre eux et le Napoli. « Écoutez, l'été dernier, beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes mis à sa disposition. S'il y avait eu un désir de partir, nous l'aurions dit. Au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l'été prochain, ce sera pareil: on parlera avec De Laurentiis et on verra ce qu'on peut faire ensemble ».

