Mercato : Messi à l’origine d’une révolution ?

Lionel Messi a tout plaqué après le PSG en quittant le club parisien et le football européen afin de vivre le rêve américain à l’Inter Miami. Et le pari de la franchise de Major League Soccer ne se serait clairement pas fait sur un coup de tête. Loin de là. Explications du commissionnaire de la MLS.

En juillet dernier, Lionel Messi était présenté comme nouvelle star de l’Inter Miami au Drive Pink Stadium également appelé DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale. La foule en délire l’a été pendant quelque temps avec les visites de stars comme LeBron James ou encore de Kim Kardashian. Semblant revivre en Floride après deux saisons où Lionel Messi fut malheureux au Paris Saint-Germain comme il l’a lui-même fait savoir à Mundo Deportivo en juin dernier.

«Notre groupe est très, très concentré, et ce depuis des décennies»

Commissionnaire de la Major League Soccer, Don Garber a livré un discours sur l’état de la MLS et n’a pas manqué de faire savoir qu’un processus d’évolution est notable depuis plusieurs années avant même l’arrivée de Messi. « Notre groupe est très, très concentré, et ce depuis des décennies, sur la recherche constante de la pertinence du système que nous avons mis en place et sur la possibilité de le faire évoluer ou de le modifier de manière à s'assurer que nous capturons le marché ».

«D’ici 2027, le monde entier aura les yeux rivés sur nous»