Mercato - PSG : Il veut jouer avec Mbappé, son transfert est déjà acté

Pierrick Levallet

En vue du prochain mercato estival, Luis Campos préparerait déjà certains coups au PSG. Le10Sport.com est d'ailleurs en mesure de confirmer que le conseiller football parisien pense à aller chercher Manu Koné. Le Borussia Mönchengladbach se serait même fait une raison quant à l'avenir du joueur de 21 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025.

L’été dernier, le PSG a recruté Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler pour accompagner Marco Verratti au milieu de terrain. Mais aucune de ces recrues ne s’est vraiment imposée dans la capitale jusqu’à présent. Luis Campos penserait donc à d’autres joueurs à faire venir au PSG. Le10Sport.com est ainsi en mesure de confirmer que le conseiller football parisien songe notamment à Manu Koné.

«Jouer avec Mbappé ? C’est bien sûr attrayant»

Dans un récent entretien pour BILD , le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach a avoué qu’il ne serait pas contre évoluer avec Kylian Mbappé. « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant (...) Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach » a-t-il confié.

Le Borussia Mönchengladbach s’est fait une raison