Mercato - PSG : Il vend la mèche pour le transfert d'une star ?

Alexis Brunet

Le PSG cherche à recruter un attaquant cet été, pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon plusieurs sources, le club de la capitale aurait des vues sur Victor Osimhen, le buteur de Naples. L’un des compatriotes du Nigérian s’est d’ailleurs exprimé sur ses rumeurs et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa déclaration est étonnante.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a enregistré l’arrivée de Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar et puis c’est tout. Gabriel Moscardo a également rejoint Paris, mais son transfert avait été verrouillé depuis l’hiver dernier. Dans les prochaines semaines, les dirigeants parisiens vont donc sûrement accélérer la cadence.

Le PSG vise Neves et Doué

Très prochainement, le PSG pourrait boucler le recrutement d’un nouveau milieu de terrain. D’après certaines sources portugaises, le club de la capitale serait tout proche de s’offrir les services de João Neves, le crack du Benfica Lisbonne. Ce dernier pourrait rejoindre Paris contre un chèque de 80M€. Par la suite, Luis Campos souhaite également boucler le dossier menant à Désiré Doué. Le milieu offensif du Stade Rennais pourrait faire l’objet d’un transfert à 60M€, mais il faudra pour cela déjouer la concurrence du Bayern Munich.

« Le PSG ? Je ne peux pas en parler »

La priorité parisienne de l’été sera surtout de remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Victor Osimhen ne faisait pas partie des plans du PSG, mais de nombreuses sources affirment le contraire. Le Nigérian serait, selon ces dernières, très proche de rejoindre Paris. Maduka Okoye, compatriote du buteur de Naples, s’est d’ailleurs exprimé dernièrement sur une possible arrivée du Napolitain chez le champion de France, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa réponse est étonnante. Ses propos sont rapportés par TMW. « Oui, nous nous connaissons très bien (avec Osimhen), nous nous parlons de temps en temps ; j'ai eu de ses nouvelles il y a quinze jours. Le PSG ? Je ne peux pas en parler (rires). Je lui souhaite évidemment le meilleur, il choisira et trouvera sa voie. »