Mercato - PSG : Il refuse le transfert de Benzema

Alors qu'il a rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite l'été dernier, Karim Benzema serait déjà sur le départ. Dans cette optique, un retour en Europe serait envisagé et une folle rumeur a même circulé concernant un intérêt du PSG. Mais d'après Jérôme Alonzo, l'arrivée de l'ancien Lyonnais à Paris ne serait pas une bonne idée.

Mercato : Karim Benzema a choisi son prochain club ! https://t.co/IRtaEbZjCN pic.twitter.com/Jp0TcgxTLQ — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Benzema au PSG, c'est non pour Alonzo

« Tu as un équilibre en attaque, tu as un équilibre dans le vestiaire. Je ne suis pas persuadé qu'une arrivée de Benzema soit parfaite pour l'équilibre de ce vestiaire-là », explique l'ancien gardien de but du PSG sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Selon moi, il ne faut toucher à rien»