Mercato - PSG : Il quitte Paris... mais ne le regrette pas !

Placé sur la liste des transferts durant le dernier mercato estival, Thilo Kehrer a quitté le PSG pour rejoindre West Ham après 4 saisons semées d'embûches. Mais au moment de revenir sur son passage tourmenté dans la capitale, le défenseur central allemand, à la surprise générale, n'affiche aucun regret en particulier.

L'aventure de Thilo Kehrer au PSG a pris fin cet été. Déjà plus dans les plans de Mauricio Pochettino, il n'a rien pu faire avec l'arrivée de Christophe Galtier qui ne comptait pas sur lui. Pourtant, le PSG misait gros lorsqu'il signait contre un chèque de 37M€ en 2018. Néanmoins, il ne regrette pas son aventure parisienne bien qu'elle ne soit pas déroulée comme prévue.

«Tout ce que j’ai vécu m’a donné l’opportunité d’avancer»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , l'ancien défenseur du PSG affirme n'avoir aucun regret. « Un regret ? Non, car tout ce que j’ai vécu m’a donné l’opportunité d’avancer. On grandit avec les défis qu’on doit relever » a-t-il avoué.

«Quand ça se passe mal, on doit réagir»