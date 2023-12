Mercato - PSG : Il l’annonce, le Real Madrid ne veut plus de Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a été trompé à plusieurs reprises par Kylian Mbappé ou le PSG ces dernières années. Lassé, comme une partie de ses supporters d’après Daniel Riolo, le club merengue pourrait définitivement faire une croix sur Mbappé alors qu’il sera agent libre en fin de saison en l’état.

Ce fut le cas à l’été 2021 lorsque Kylian Mbappé avait réclamé un bon de sortie un mois après sa désillusion avec l’équipe de France à l’Euro. Mais les tentatives du Real Madrid se soldaient par des échecs. Ce fut une nouvelle fois le cas en 2022 lorsque Mbappé faisait traîner sa prolongation de contrat au PSG en décidant au printemps de signer un bail alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge.

«Le Real va peut-être arrêter d'être patient»

Et depuis la fin de la saison dernière, le Real Madrid est une nouvelle fois au cœur du feuilleton Kylian Mbappé puisque ce dernier refuse d’activer la clause afin de rallonger son contrat d’une saison jusqu’en juin 2025. Sur les ondes de RMC , Daniel Riolo a dressé un constat clair mardi soir. « Le Real va peut-être arrêter d'être patient sur la décision de Mbappé. Si je suis le Real, je pète un câble et je lui dis : "T'as 15 jours pour te décider". Et le PSG c'est la même chose. Ils ne vont pas encore nous faire traîner ce feuilleton ».

«Une majorité de Socios ne veut plus de lui»