Mercato - OM : Excellente nouvelle pour le pote d'Aubameyang ?

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM aurait prévu d'apporter quelques retouches à son effectif. Sur la Canebière, il serait notamment question de recruter un ailier. Le nom de Denis Bouanga circule notamment à l'OM. Aujourd'hui au Los Angeles FC, le Gabonais veut revenir en Europe et voilà qu'une nouvelle pourrait faire les affaires des Phocéens.

Après un an et demi aux Etats-Unis, où il a cartonné avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga ne dit aujourd'hui pas non pour un retour en Europe. L'ancien de l'ASSE ne devrait pas avoir de mal à rebondir avec ses performances en MLS. Le10sport.com vous avait alors notamment dévoilé que Pablo Longoria et l'OM avaient notamment coché le nom de Bouanga, très proche d'ailleurs de Pierre-Emerick Aubameyang.



Strasbourg pas une menace pour l'OM ?

Il n'y aurait toutefois pas que l'OM qui serait intéressé par Denis Bouanga. Comme rapporté par RMC , le nom du Gabonais a également circulé du côté du Strasbourg. Mais voilà que le RSCA pourrait passer son tour sur ce dossier. En effet, il ne serait plus question de recruter des joueurs de plus de 23 ans désormais en Alsace. Bouanga en a lui 29.

Bouanga de retour en Europe ?