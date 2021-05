Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il faudra lâcher 50M€ pour ce gros renfort !

Publié le 27 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Suivi de très près par plusieurs cadors européens et notamment le PSG, Eduardo Camavinga devrait quitter le Stade Rennais, qui aurait fixé son prix de départ à 50M€ pour cet été.

« Ce sera sûrement l’un des feuilletons de l’été. S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais », indiquait récemment en conférence de presse Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, confirmant donc la tendance d’un départ pour Eduardo Camavinga. Le PSG fait partie des points de chute les plus crédibles pour le milieu de terrain français qui souhaiterait absolument rallier le Parc des Princes, même si Arsenal est également intéressé comme le10sport.com vous l’a révélé. Et Leonardo connaît désormais le tarif pour Camavinga…

Camavinga disponible pour 50M€ ?

Comme l’a annoncé Le Parisien mercredi, une offre comprise entre 40 et 50M€ devrait suffire à convaincre le Stade Rennais de laisser partir Camavinga cet été, d’autant que ce dernier n’a plus qu’une seule année de contrat en Bretagne. Le PSG connaît donc la marche à suivre…