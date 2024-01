Mercato - PSG : Il boucle son transfert pour sa famille ?

Thomas Bourseau

Après avoir connu une instabilité constante au PSG, envoyé de prêt en prêt, puis se battant continuellement avec un autre gardien pour la place de titulaire, Alphonse Areola est, depuis le début de la saison, le titulaire indiscutable des buts de West Ham. Et ce choix de carrière, à savoir vivre à Londres, Areola ne l’a pas fait uniquement pour lui.

Alphonse Areola a tout connu au PSG. Il y a été formé, il y a fait ses premiers pas dans le monde professionnel, y a signé son premier contrat pro et a connu diverses expériences de prêt. Que ce soit à Lens, Bastia, Villarreal, le Real Madrid, Fulham ou encore à West Ham. Après un prêt concluant dans le club londonien, Areola a définitivement été recruté par les Hammers à l’été 2022.

Areola enfin titulaire loin du PSG

Et après une saison à jouer la doublure de Lukasz Fabianski, Alphonse Areola a hérité du poste de gardien titulaire. Pourquoi avoir quitté le PSG ? Pas seulement pour son bien-être sportif au vu de son temps de jeu irrégulier au Paris Saint-Germain, mais aussi pour son bonheur personnel et familial. Après deux expériences à Londres, lui et ses proches souhaitaient poursuivre dans la capitale anglaise.

«Il avait envie d’installer sa vie de famille, très importante pour lui, à Londres»