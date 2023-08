Mercato - PSG : Il annonce un transfert en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l’arrivée de plusieurs renforts offensifs, le PSG chercherait toujours à enrôler deux nouveaux attaquants à savoir Randal Kolo Muani ainsi que Bradley Barcola. Et alors que les discussions se poursuivent concernant le joueur de l’Eintracht Francfort, Daniel Riolo envoie déjà le Lyonnais au PSG. Selon le journaliste, ce transfert ne fait guerre de doute.

D'ici vendredi soir et la fermeture officielle du mercato, le PSG devrait encore s'activer. Deux transferts sont attendus à savoir ceux de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Concernant le second cité, l'OM réclame 60M€, comme révélé par le10sport.com. Et d'après Daniel Riolo, ce transfert a de grandes chances de se concrétiser, notamment grâce à un certain Jorge Mendes.

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une 4e offre pour Barcola !▶️ Après avoir proposé 25, 30 puis 35 M€, Paris monte à 40 M€▶️ Pour la première fois, l'OL donne son prix : 60 M€ !▶️ RDV Mendes/Textor ce dimanche...https://t.co/fRkiN3Konz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

Riolo vend la mèche pour Barcola

« Sur la fin de saison, il y avait le sentiment qu’il y avait matière à redémarrer avec un esprit qui s’était créé, c’est ce que disait Aulas avant de se faire mettre à la porte, c’est ce que disait Textor. Même Blanc était satisfait puisqu’il a été maintenu. Ce n’est pas tant d’être mauvais – même si un point en trois matchs, c’est inquiétant -, c’est que dans le jeu, il n’y a pas la moindre idée », confie le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de confirmer le probable départ de Bradley Barcola.

«Barcola a la tête à l’envers parce que son agent veut absolument qu’il aille au PSG»