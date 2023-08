Un entraîneur arrive à l’OM, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a de nouveau changé d’entraîneur, et a encore opté pour un coach étranger. Après le Portugais André Villas-Boas, l’Argentin Jorge Sampaoli et le Croate Igor Tudor, Pablo Longoria a nommé son compatriote Marcelino sur le banc marseillais. Une habitude qui agace Jacques Vendroux qui se demande où sont passés les entraîneurs français.

Avec Marcelino, Pablo Longoria travaille avec son quatrième entraîneur différent à l'OM... et le quatrième entraîneur étranger. Après un Portugais (André Villas-Boas), un Argentin (Jorge Sampaoli) et un Croate (Igor Tudor), c'est donc un Espagnol qui se retrouve sur le banc marseillais. Une habitude qui ne semble pas totalement plaire à Jacques Vendroux.

Une star lâche une bombe, l'OM lui répond ! https://t.co/4slPQv3vsM pic.twitter.com/i21mu4MXWp — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«Pourquoi ne pas avoir choisi un Français attaché à la ville phocéenne ?»

« D’un côté, c’est une immense chance pour la Ligue 1 de pouvoir accueillir un entraîneur de ce calibre, avec cette aura et cette reconnaissance sur la scène européenne. Mais de l’autre, j’ai toujours du mal à me faire à l’idée qu’un club comme le Paris Saint-Germain ne soit pas coaché par un Français. Et c’est pareil à Marseille. Je n’ai rien contre Marcelino et n’avais rien contre Igor Tudor. Mais pourquoi ne pas avoir choisi un Français, et mieux encore, un Français attaché à la ville phocéenne ? », s’interroge le journaliste dans les colonnes du JDD avant de poursuivre.

«Sur les huit clubs de Ligue 1 appartenant à un Français, seulement deux sont entraînés par un étranger»