Mercato - PSG : Il annonce le successeur de Mbappé !

Thomas Bourseau

Clap de fin imminent pour Kylian Mbappé au PSG ? C’est du moins ce que laisse entendre sa situation contractuelle. Mais l’état d’esprit du capitaine de l’équipe de France pourrait jouer en la faveur d’une prolongation. Quoi qu’il en soit, sa succession serait susceptible d’être déjà assurée.

Que réserve Kylian Mbappé pour la fin du feuilleton entourant son avenir ? Va-t-il comme en 2022 signer une prolongation de contrat ou PSG ou bien rapidement donner une réponse positive au Real Madrid ou un autre club dans le cadre d’un pré-contrat ? Le suspense reste entier, mais une continuité au PSG n’est certainement pas à écarter.

«Il est heureux, donc il y a une chance qu'il continue»

« J'étais sûr qu'il partirait en 2022, puis en 2023, donc désormais, je ne suis plus sûr de rien. Je pense qu'il doit choisir le club qui lui offre le plus de chances de remporter la Ligue des champions, et le PSG n'est pas hors course. A Paris, il est chez lui, il est heureux, donc il y a une chance qu'il continue ». a confié Laurent Perrin, journaliste du Parisien , par le biais d’un chat avec les internautes du quotidien de la capitale.

«S'il part, j'imagine Paris récupérer Xavi Simons pour relancer une équipe jeune»