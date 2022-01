Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi et Wanda Nara ont reçu un coup de pression !

Publié le 12 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Peu épanoui depuis plusieurs mois au PSG, Mauro Icardi pourrait partir cet hiver, mais seulement aux conditions fixées par le club de la capitale. Et Leonardo a été très clair à ce sujet avec Wanda Nara…

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus Turin qui semble en quête de renfort offensif, Mauro Icardi anime l’actualité mercato du PSG. Le buteur argentin de 28 ans, qui a perdu sa place de titulaire depuis maintenant un bon moment dans la capitale, fait partie des éléments susceptibles d’être vendus par Leonardo cet hiver. Problème : la Juventus n’envisage qu’un prêt, et cette formule conviendrait d’ailleurs à Icardi et son épouse et agent, Wanda Nara. Mais le PSG a été très clair avec le couple.

Icardi est prévenu : un transfert ou rien

Comme l’a révélé Tuttosport mardi, une réunion a récemment été organisée entre Leonardo et Wanda Nara, à le directeur sportif du PSG a clairement indiqué à l’agent d’Icardi que s’il souhaite s’en aller cet hiver, cela passera uniquement par la forme d’un transfert atteignant au minimum 35M€, et rien d’autre. Le message est passé…